НАТО закликає Росію повернутися до виконання Договору про відкрите небо

Союзники по НАТО на зустрічі у Брюсселі закликали Російську Федерацію якнайшвидше повернутися до повного виконання Договору про відкрите небо.

Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, оприлюдненій на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Союзники по НАТО зустрілися сьогодні, щоб обговорити Договір про відкрите небо. Вони… неодноразово закликали Росію повернутися до повного виконання Договору, зокрема на саміті НАТО у Вельсі у 2014 році, повторили цей заклик на Варшавському саміті 2016 року та ще раз - під час Брюссельського саміту 2018 року. Сполучені Штати заявили про порушення Росією цієї угоди і зараз оголосили про намір вийти з Договору за шість місяців, відповідно до його положень. Водночас США заявили, що можуть переглянути таке рішення, якщо Росія повернеться до повного виконання Договору», - йдеться у зверненні.

Керівник НАТО зауважив, що Росія всупереч Договору протягом багатьох років застосовувала заборону на польоти, зокрема над регіоном Калінінградської області, а також поблизу кордонів між Росією і Грузією. Це підриває той внесок, який цей документ робить у безпеку та стабільність усього Євроатлантичного регіону.

«Повернення Росії до виконання Договору є найкращим шляхом зберегти всі переваги, що надає ця угода», - переконаний генсек НАТО.

Він наголосив на тому, що всі союзники по НАТО віддані збереженню ефективного міжнародного контролю над озброєнням, режиму роззброєння та нерозповсюдження, вони повною мірою виконують всі положення Договору про відкрите небо. Але для того, щоб цей документ був ефективним, такого правила мають дотримуватися всі країни-учасниці.

«Союзники ... залишаються відкритими для діалогу в рамках Ради НАТО-Росія із зменшення ризиків та прозорості. Ми готові прагнути конструктивних відносин з Росією, коли дії самої Росії дозволять це зробити», - наголосив генеральний секретар НАТО.

Як повідомлялося, за інформацією іноземних ЗМІ, США 22 травня мають намір оголосити про вихід з Договору про відкрите небо.

Ця угода була підписана у 1992 році і набула чинності в 2002 році. Вона об'єднує 34 держави і сприяє зміцненню довіри між ними. Угода запроваджує єдиний режим контролю над озброєннями, який охоплює всю територію США і Росії. З моменту набуття нею чинності здійснено понад 1500 спостережних польотів.

Фото: НАТО