Голова Донецької ОДА проти відкриття КПВВ на Донбасі

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко не є прибічником відкриття КПВВ на Донбасі з огляду на епідеміологічну ситуацію щодо захворювань на COVID-19.

Про це він заявив 5 червня на брифінгу в Краматорську, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Гострим питанням у нас лишається відкриття КПВВ. Дату відкриття я наразі не назву. Беру на себе всю відповідальність, в принципі, як і завжди, і в цьому випадку, я не є прибічником відкриття КПВВ, як би хтось не маніпуляв би цією ситуацією», - сказав очільник області.

Він додав, що до цього питання зможе виважено підійти після детального вивчення ситуації після послаблення карантину. Тільки тоді, на його думку, можливо говорити про певну зміну режиму роботи КПВВ, пропуск груп осіб.

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«Знаю, що багато людей мають родичів на підконтрольній території, але також прошу поставитися всіх із розумінням. Той результат, який без перебільшення вагомий, який досягли в боротьбі з пандемією на території області, він просто може бути зведений нанівець. ... І ми тоді навіть не будемо казати про другу хвилю, ця друга хвиля може настати вже зараз. Тому, будь ласка, з розумінням поставтеся до цього», - наголосив керівник області, звертаючись до мешканців Донеччини.

Як повідомляв Укрінформ, у штабі ООС готуються до відкриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду на лінії розмежування.

В Україні з 22 травня до 22 червня діє адаптивний карантин.

Пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Проте у виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 25 964 випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 195 випадків коронавірусної хвороби, з них 5 летальних, 112 людей одужали.