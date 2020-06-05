Послаблення щодо перетину КПВВ вводитимуть поступово – Мінреінтаграції

Послаблення та зняття обмежень з роботи КПВВ діятимуть за умови зменшення до мінімального рівня ризику загрози здоров'я громадян.

Про це заявив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, повідомляє пресслужба міністерства.

"Станом на сьогодні чинними залишаються правила перетину, які були введені на час карантину. Обмеження будуть зняті лише після того, коли ми отримаємо повну та об’єктивну інформацію про епідеміологічну ситуацію в цих районах і будемо впевнені, що загроза здоров’ю громадян по обидві сторони розмежування в умовах світової пандемії COVID-19 зменшилась до мінімального рівня", – наголосив Замлинський.

Він додав, що послаблення щодо можливості перетину лінії розмежування будуть вводитись поступово та матимуть адаптивний характер.

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Як повідомляв Укрінформ, у штабі ООС готуються до відкриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду на лінії розмежування.

В Україна з 22 травня до 22 червня діє адаптивний карантин.

Пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Проте у виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.