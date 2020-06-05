КПВВ на Донбасі готують до відкриття 10 червня
Про це йшлося під час наради щодо протидії поширенню коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.
"У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування", - ідеться у публікації.
Як повідомляв Укрінформ, в Україна з 22 травня до 22 червня діє адаптивний карантин.
Пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Проте у виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.
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