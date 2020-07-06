У Києві за добу коронавірус виявили у 59 осіб, з них четверо - медики

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Говорити про те, що вірус відступив від нашого міста поки що не доводиться. Кількість хворих хвилеподібна, вона то різко збільшується, то дещо зменшується. За минулу добу коронавірус підтвердили ще в 59 людей, серед них - 4 медиків. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 жителів нашого міста", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 28 жінок віком від 19 до 73 рокiв та дівчинка, якій 4 роки. Також 28 чоловіків від 18 до 77 рокiв і двоє хлопчиків – одному із них 3 місяці, другому – 6 років.

За минулу добу одужали 7 людей. Усього коронавірус подолали 1809 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 9. У Подільському, Шевченківському та Голосіївському – по 7 випадків", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки COVID-19, за добу — 543 нові випадки.