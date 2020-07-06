На Київщині за добу підтвердили 15 випадків COVID-19, один хворий помер

У Київській області підтверджено 2789 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"В області 6 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2789 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 236 дітей та у 497 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 15 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 3 дітей віком від 1 до 14 років (м. Біла Церква -1, смт. Баришівка -1, смт. Глеваха Васильківського району -1) та у 12 дорослих (м. Обухів – 4, м. Біла Церква –3, м. Буча –1, м. Ірпінь –1, Яготин -1, смт. Гостомель –1, Васильківський район –1 (с. Кожухівка).

З них 2 особи госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 13 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 569 осіб (продовжують лікування 127 осіб), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2220 осіб.

Одужали 1512 осіб, у тому числі 131 дитина віком від 6 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 2 особи (м. Біла Церква -1( у т.ч. дитина), смт. Ставище - 1).

Всього за період епідемії у Київській області померли 54 хворих. За добу помер 1 чоловік, 71 рік, с. Безп’ятне Васильківського району (в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 6227 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 28 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 10395 контактними особами.

Як повідомлялось, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки COVID-19, за добу — 543 нові випадки.