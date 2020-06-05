Криклій перевірив, як виконуються "карантинні" рекомендації у потягах

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій проїхався поїздом Київ-Маріуполь і особисто перевірив, як виконуються рекомендації МОЗ.

Відповідне відео Криклій опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Поїзд Київ-Маріуполь - привітні провідники, дезінфекція у вагонах. Чай і кава не продаються через карантинні обмеження", - написав міністр.

Він також закликав громадян подорожувати Україною.

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Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня відновила рух пасажирських поїздів по Україні.

Відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, Укрзалізниця продає квитки на 50% місць у вагонах, постійно проводить дезінфекцію та прибирання в поїздах, а також тимчасово не продає продукти харчування.