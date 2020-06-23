На весіллях може бути не більше 10 осіб – МОЗ

Наразі у святкуванні весілля можлива участь щонайбільше 10 осіб.

На цьому наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 23 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На 50 осіб проводити весілля неможливо згідно зі встановленими на сьогодні правилами. Ці заходи можливі лише до 10 осіб", - сказав він.

Як повідомлялося, 17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня та вніс зміни до карантинних обмежень.

Станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджені 38 074 випадки COVID-19, зокрема за добу 833.