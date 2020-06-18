Судам дозволили продовжувати процесуальні строки на час карантину

Верховна Рада ухвалила закон щодо можливості поновлення та продовження судом процесуальних строків на час карантину.

Відповідний закон №3383 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", підтримали 264 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон визначає можливість суду за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов'язки, поновлювати строки, встановлені у статтях процесуальних кодексів, а також продовжувати процесуальні строки, які встановлені законом чи судом, на строк дії карантину.

Зокрема, прикінцевими положеннями документа передбачається, що процесуальні строки закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим законом.

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Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов'язки, мають право на продовження процесуальних строків.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня було запроваджено карантин через коронавірусну хворобу COVID-19.

Поступове послаблення обмежувальних заходів розпочалося в країні з 11 травня. При цьому Кабмін ухвалив рішення про перехід на адаптивний карантин, востаннє його продовжили до 31 липня.