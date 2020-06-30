Карантин при поверненні з країн “червоної зони”: як це працює

В Україні дозволили не проходити карантин при поверненні з країн «червоного списку» за умови проведення аналізу на коронавірус.

Про це повідомляє Украерорух з посиланням на постанову Кабміну № 522.

"В Україні дозволили не проходити карантин при поверненні з країн із «червоного списку». Двотижневу обсервацію чи самоізоляцію після прибуття в Україну з країн із «червоного списку» МОЗ відтепер можуть припинити ті, хто пройде в Україні аналіз на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і отримає негативний результат. Це правило діє як для іноземців, так і для громадян України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така ж довідка, отримана у закордонних медичних закладах, не звільняє від обсервації та самоізоляції при поверненні в Україну.

В Украерорусі нагадали, що на 14-денну обсервацію або домашню самоізоляцію під контролем мобільного додатку «Дій вдома» направляються іноземці та громадяни України, які прибули з країни зі значним поширенням COVID-19. Також на карантин направляються громадяни таких країн, якщо вони не доведуть, що останні 14 днів перебували на території країн із «зеленого списку».

Звільняються від проходження карантину навіть ті особи, які прибули з країн «червоного списку», але прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб.

Водночас в Украерорусі наголошують, що не зможуть перетнути державний кордон іноземці та особи без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України та біженців) без наявного страхового поліса, який покриває витрати на лікування від COVID-19 і обсервацію та діє весь строк перебування в Україні. Наявність полісу є обов’язковою умовою для прибуття громадян як із «червоної», так і з «зеленої» зони. Поліс має бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, що має представництво чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України (асистанс).

Як повідомлялося, Державна прикордонна служба отримує від МОЗ кожні три дні актуальні списки країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками захворюваності на COVID-19 і враховує їх під час пропуску людей з-за кордону.

Згідно з рішенням уряду України, державами зі значним поширенням COVID-19, вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більш ніж 40 осіб на 100 тис. населення. У країн із "зеленої зони" показник менший, ніж 40 осіб на 100 тис. населення. Раніше МОЗ встановило, що після прибуття із країн "червоної зони" люди обов'язково проходитимуть самоізоляцію чи обсервацію.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.