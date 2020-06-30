Київ та 14 регіонів не готові до послаблення карантину — МОЗ
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, поки що не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська , Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.