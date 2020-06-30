Київ та 14 регіонів не готові до послаблення карантину — МОЗ

Станом на 30 червня 14 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, поки що не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська , Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.