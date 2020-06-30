Степанов: За тиждень - майже вдвічі більше госпіталізованих з COVID-19

В Україні за минулу добу виявлено COVID-19 у 63 дітей та 56 медиків.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З минулу добу захворіли 706 осіб. З них 63 дитини і 56 медпрацівників. Було госпіталізовано 192 особи», - зазначив Степанов.

Він зауважив, що у період із 18 до 24 червня МОЗ фіксувало кількість госпіталізованих із COVID-19 на рівні 749 осіб протягом тижня. Проте у період 22-28 червня ця кількість складає 1410 осіб. «Я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається виключно тих людей, які перебувають у стані середньої важкості або у важкому стані перебігу хвороби», - додав міністр.

Як повідомлялося, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових.