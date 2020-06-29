За кількістю хворих на COVID-19 лідирують три області – МОЗ

За останню добу найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це на брифінгу 29 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 115, Рівненській області - 70, Закарпатській - 66", - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу захворіло 646 осіб, з них 28 дітей та 85 медпрацівників. Було госпіталізовано 164 особи.

Міністр повідомив, що за останню добу зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 93 пацієнти.

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Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 43 628 людей. З них 3 175 дітей, а також 6 665 медпрацівники.

При цьому одужало 19 тис. 27 осіб, померло - 1 тис. 147 чоловік.

Також Степанов повідомив, що за попередню добу було здійснено 9 тис.850 тестувань, з них 6 649 досліджень методом ПЛР, а також 2 тис. 201 методом ІФА.

Як повідомлялося, станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, тоді було зареєстровано за добу 917 нових випадків.