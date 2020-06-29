В Україні за добу зареєстрували 646 випадків коронавірусу

Станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19, за добу - 646 нових випадків.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби.

За даними системи моніторингу, за добу одужало від коронавірусу 93 пацієнти, загалом одужали - 19 027 осіб. Померло за минулу добу 18 людей, від початку епідемії - 1 147.

Кількість людей з підозрою на інфікування коронавірусом на ранок 29 червня - 8 742, за добу не виявлено жодної нової підозри.

Найбільше нових хворих на COVID-19 виявлено у Львівській області - 115, загалом з початку епідемії 5 292 хворих. У м.Київ виявлено 45 нових випадків, загалом - 4 980. У Чернівецькій області - 59 нових випадки, а від початку епідемії захворіло 4 745 людей.

Як повідомлялось, станом неділю, 28 червня, в Україні лабораторно підтверджені 42 982 випадки COVID-19, за добу — 917 нових випадків. 27 червня в Україні за добу було 948 нових випадків. 26 червня кількість хворих за добу вперше перевищила тисячу.

CTK Photo/Укрінформ