Степанов сказав, хто може не проходити обсервацію

Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають здавати ЗНО, можуть не проходити обсервацію.

Про це на брифінгу 29 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день у нас самоізоляцію або обсервацію не повинні проходити виключно діти, які приїжджають здавати ЗНО або вступати до українських вузів з тимчасово окупованих територій", - сказав він.

Степанов також нагадав, що на останньому засіданні Кабміну дозволили не проходити обсервацію людям, які після приїзду з-за кордону пройшли дослідження методом ПЛР і воно виявилося негативним.

Як повідомлялося, станом 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19, за минулу добу захворіло 646 осіб.