ЗНО відбудеться за планом – Шмигаль

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться за визначеним планом.

Про це на засіданні уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Треба розставити крапки, прокоментувати ситуацію по ЗНО, аби уникнути політичних пересмикувань, чуток, які зараз активно поширюються. По-перше, ми сьогодні приймаємо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО, по-друге, наразі немає жодних підстав, щоб його (основну сесію ЗНО — ред.) не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом, зрада відмінена, ніякого повернення корупції в ЗВО шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівний доступ до освіти, і вони його матимуть", - сказав Шмигаль.

Він додав, що зараз кількість активних хворих на 100 тис. населення не перевищує 40, при граничному критерії в 60. Кількість областей, в яких перевищено національні епідмеіологічні критерії, менше 50%.

Також прем'єр нагадав, що всі пункти тестування будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, засобами гігієни, антисептиками. Ця робота велася спільно МОН, групою Нафтогаз, ЮНІСЕФ та міжнародними партнерами.

Т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій У Верховну Раду повыдомила, що до ВР внесено законопроєкт, яким пропонується зробити державну пісумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО добровільною.

“Медіа поширюють неправдиву інформацію про те, що в Раду внесено законопроєкт про скасування обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу уточнити, що законопроєкт не скасовує обов'язкового ЗНО, як пишуть медіа, він робить добровільною здачу ДПА у формі ЗНО”, - сказала Мандзій.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО в Україні має бути проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року. Так, згідно з оприлюдненим графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня - з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.

Для проведення основної сесії ЗНО Український та регіональні центри оцінювання якості освіти створили 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування і вже надрукували 1 166 280 зошитів сертифікаційних робіт за вибраними учасниками предметами.

Раніше Кабміном було скасоване через ситуацію з коронавірусом пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня, але його можна пройти онлайн.