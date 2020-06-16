ЗНО онлайн провести неможливо — Центр оцінювання освіти

Проведення в онлайн-форматі основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання неможливе.

Про це в коментарі Укрінформу сказала заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

“Ні, основна сесія ЗНО онлайн не може бути. Це неприйнятно, ви бачите, яка величезна проблема була з роботою серверів (через скасування пробного ЗНО та проведення його онлайн — ред.), а що вже говорити про надсерйозне випробування. Більше того, ми говоримо про захищеність персональних даних при певних онлайн-операціях, результатів тестування і про те, чи витримає зовнішнє втручання наша система. Тому наразі ніякі механізми проведення онлайн саме основної сесії ЗНО не обговорюються”, - зазначила Вакуленко.

Вона додала: у випадку, якщо критерії МОЗ не будуть перевищені - 60 хворих на COVID-19 на 100 тис населення, та за умови, що 50% областей досягли критеріїв адаптивного карантину, основна сесія ЗНО буде проводитися за першим сценарієм, тобто з 25 червня по 17 липня.

Стосовно скасування державної підсумкової атестації у формі ЗНО, яку мали проходити в цьому році всі випускники шкіл, учні або студенти закладів профтехосвіти, Вакуленко зауважила, що рішення про скасування ДПА розглядатиме Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій.

За її словами, у випадку скасування ДПА у формі ЗНО, кількість учасників основної сесії ЗНО зменшиться приблизно на 100 тис. осіб. “Комітет ВР визначиться з тим, чи можна скасувати ДПА і в якому форматі це можна зробити. Якщо скасують ДПА, ми передбачаємо, що приблизно 100 тис. учасників не прийдуть до нас. Зараз учасників основної сесії понад 379 тис.”, - уточнила Вакуленко.

Як повідомляв Укрінформ, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 тис. 493 особи. Ця кількість учасників обрала 1 млн 227 тис. 154 тестування. Станом на 12 червня, за даним УЦОЯО, було надруковано 1 млн 166 тис. 280 зошитів тестів ЗНО.

Основна сесія ЗНО має пройти з 25 червня 17 липня.

Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання мають складати учні закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти з наступних предметів: українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково); математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на вибір випускника); один з предметів на вибір випускника.