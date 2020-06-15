Міносвіти готове до ЗНО, його скасування неприпустиме

Міністерство освіти та науки готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим.

Про це сьогодні, 15 червня, заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Міністерство, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти готові проводити ЗНО в безпечних умовах згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря та гнучко реагують на дані від МОЗ щодо епідеміологічної ситуації. Пункти проведення тестування забезпечені медичними масками, термометрами, антисептиками та захистом для медиків. До пунктів тестування засоби захисту доставляють ОДА, які отримали їх від партнерів. Готовність пунктів тестування контролює Держпродспоживслужба згідно зі спеціальним чеклістом”, – зазначила Мандзій.

Як зазначили в МОН, зокрема, під час зовнішнього незалежного оцінювання відбуватиметься контроль за дотриманням рекомендацій щодо допуску на ЗНО (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора).

Також Держпродспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо). Діятимуть заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією).

У МОН зазначають, що також відбуватиметься супровід медиків та Національної поліції, будуть залучені інструктори не з груп ризику.

Наразі МОН готується до проведення основної сесії ЗНО 25 червня – 17 липня.

Водночас МОЗ готує параметри, яким має відповідати епідеміологічна ситуація для безпечного проведення ЗНО. Показники мають затвердити на Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16 червня 2020 року.

У Міністерстві зазначили, що згідно з даними світової статистики, вікова група учасників ЗНО є стійкою до зараження – лише 1,2% серед усіх хворих на COVID-19 складають підлітки, тобто ризики зараження мізерні.

Водночас без ЗНО вступ до вишів може стати більш небезпечним з епідеміологічної точки зору, оскільки передбачає великі скупчення людей і складність у дотриманні соціальної дистанції у чергах, під час іспитів. Це створює додатковий ризик для найбільших міст України під час пандемії.

“Скасування ЗНО є неприпустимим. ЗНО – це запорука справедливого і об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. Багато зусиль під час підготовки до ЗНО доклали не лише учні, а й їхні батьки та вчителі. Інші способи оцінювання – як-от середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту – не можна вважати об’єктивним, оскільки кожна школа має власну шкалу оцінювання. Крім того, наразі виші готові приймати заяви вступників саме на основі ЗНО. Альтернативний механізм для проведення вступної кампанії створити неможливо. Тому скасування ЗНО ставить під загрозу майбутнє вступу-2020”, – зазначила Мандзій.

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, заявив, що через погіршення епідеміологічної ситуації пробне ЗНО, яке мало відбутися 15 та 17 червня, скасовується. Учасники пробного ЗНО мали пройти тестування вдома.

Також учасникам пробного тестування повернуть кошти через неможливість провести його в закладах освіти – наразі МОН і Міністерство фінансів готують відповідний порядок.

Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджені 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 нових.