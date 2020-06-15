Пробне ЗНО “підвисло” - проблеми на сайтах центрів оцінювання освіти

У зв'язку з великим навантаженням сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти працюють повільніше.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства освіти і науки у Facebook.

"Сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти наразі працюють повільніше через велике навантаження. Ми радимо Вам не хвилюватися і нагадуємо, що завантажити тестовий зошит, бланк відповідей з української мови і літератури та занести свої відповіді до сервісу визначення результатів учасники можуть до 18:00 19 червня", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що з питанями щодо пробного зовнішнього незалежного оцінювання можна звертатися до регіональних центрів якості освіти, контакти яких опубліковані на сторінці МОН.

У Міносвіти наголошують, що Український центр оцінювання якості освіти працює над усуненням технічних проблем.

Як повідомлялося, пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна пройти онлайн.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.