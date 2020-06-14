Степанов пояснив, як пройти пробне ЗНО

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання потенційні абітурієнти можуть пройти онлайн, скориставшись особистим кабінетом, або ж взяти завдання у пунктах проведення ЗНО та виконати його вдома.

Про це він сказав на брифінгу в неділю, 14 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з серйозним зростанням кількості хворих, яку ми фіксуємо кожну добу декілька днів поспіль, і погіршенням епідеміологічної ситуації, особливо в деяких регіонах в умовах нашого адаптивного карантину, у тій же Львівській області, Закарпатській області, решті областей, місті Київ, було прийнято рішення щодо скасування проведення пробного ЗНО в закладах освіти. Форма, яка обрана на сьогоднішній день Міністерством освіти, це можливість проходження пробного ЗНО дистанційно, тобто онлайн”, - сказав Степанов.

Він пояснив, що ЗНО можна пройти двома способами.

“Будь-яка дитина може через свій особистий кабінет зайти і отримати відповідну форму, отримати завдання на ЗНО, пройти це ЗНО і відправити потім на перевірку. Якщо немає такої можливості - зробити це через особистий кабінет, то дитина повинна прийти до закладу освіти, де планувалося проходження пробного ЗНО, там його зустріне відповідний інспектор, віддасть йому зошит з формою зі всіма завданнями, він пройде це завдання вдома і потім вже пришле це на відповідну перевірку”, - повідомив Степанов.

За його словами, “це рішення було прийнято у зв’язку з великою кількістю дітей, які зареєструвалися на проходження пробного ЗНО”.

“Ми намагалися знайти максимально таку форму, щоб діти спробували свої сили. Загалом, за даними Міністерства освіти, на проходження ЗНО з української мови було зареєстровано близько 190 тисяч дітей, а на проходження по інших предметах - 172 тисячі. Враховуючи таку велику кількість дітей, які виявили бажання це зробити, було прийнято такі рішення з урахування того, що в нас росте кількість захворювань і погіршується епідеміологічна ситуація”, - повідомив міністр.

Як повідомлялося, на брифінгу в суботу Степанов заявив, що Кабінет міністрів України скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Пробне ЗНО з української мови та літератури мало відбутися у понеділок, 15 червня. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування.

Наразі на сайті Кабміну опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово «пробне»).

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Раніше МОН через карантин змінило терміни вступної кампанії до вишів. Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.