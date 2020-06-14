Степанов пояснив, як пройти пробне ЗНО

Степанов пояснив, як пройти пробне ЗНО

Укрінформ
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання потенційні абітурієнти можуть пройти онлайн, скориставшись особистим кабінетом, або ж взяти завдання у пунктах проведення ЗНО та виконати його вдома.

Про це він сказав на брифінгу в неділю, 14 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з серйозним зростанням кількості хворих, яку ми фіксуємо кожну добу декілька днів поспіль, і погіршенням епідеміологічної ситуації, особливо в деяких регіонах в умовах нашого адаптивного карантину, у тій же Львівській області, Закарпатській області, решті областей, місті Київ, було прийнято рішення щодо скасування проведення пробного ЗНО в закладах освіти. Форма, яка обрана на сьогоднішній день Міністерством освіти, це можливість проходження пробного ЗНО дистанційно, тобто онлайн”, - сказав Степанов.

Він пояснив, що ЗНО можна пройти двома способами.

“Будь-яка дитина може через свій особистий кабінет зайти і отримати відповідну форму, отримати завдання на ЗНО, пройти це ЗНО і відправити потім на перевірку. Якщо немає такої можливості - зробити це через особистий кабінет, то дитина повинна прийти до закладу освіти, де планувалося проходження пробного ЗНО, там його зустріне відповідний інспектор, віддасть йому зошит з формою зі всіма завданнями, він пройде це завдання вдома і потім вже пришле це на відповідну перевірку”, - повідомив Степанов.

За його словами, “це рішення було прийнято у зв’язку з великою кількістю дітей, які зареєструвалися на проходження пробного ЗНО”.

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“Ми намагалися знайти максимально таку форму, щоб діти спробували свої сили. Загалом, за даними Міністерства освіти, на проходження ЗНО з української мови було зареєстровано близько 190 тисяч дітей, а на проходження по інших предметах - 172 тисячі. Враховуючи таку велику кількість дітей, які виявили бажання це зробити, було прийнято такі рішення з урахування того, що в нас росте кількість захворювань і погіршується епідеміологічна ситуація”, - повідомив міністр.

Як повідомлялося, на брифінгу в суботу Степанов заявив, що Кабінет міністрів України скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Пробне ЗНО з української мови та літератури мало відбутися у понеділок, 15 червня. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування.

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Наразі на сайті Кабміну опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово «пробне»).

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Раніше МОН через карантин змінило терміни вступної кампанії до вишів. Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.

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