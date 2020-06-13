Основну сесію ЗНО поки не переносять — Ляшко

Нинішня епідситуація в Україні дозволяє проведення ЗНО у встановлені терміни, проте визначено показники, за якими прийматиметься остаточне рішення щодо дати ЗНО.

Про це 13 червня заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко за результатами засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогоднішня епідситуація дозволяє нам провести зовнішнє незалежне оцінювання, яке передбачено на 25 червня”, - сказав Ляшко.

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Водночас він зауважив, що, зважаючи на зростання лабораторно підтверджених випадків COVID-19, комісія ТЕБ та НС розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня, свідчитиме про можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни або перенесення.

Водночас Ляшко нагадав, що рішенням уряду проведення пробного ЗНО перенесено в онлайн-режим.

Як повідомлялося, станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових.