У п'ятьох областях України не виявили жодного випадку COVID-19 за добу

У п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

Станом на 7 липня в Хмельницькій, Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Херсонській області не виявлено жодного нового випадку захворювання на коронавірус.

Як свідчать дані системи моніторингу, найбільше захворілих на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області - 144, Закарпатскій - 83, та Києві - 63.

Як повідомлялося, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджені 49 607 випадки COVID-19, за добу — 564 нових.