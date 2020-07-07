На Житомирщині за добу від COVID-19 одужали 45 людей

На Житомирщині за минулу добу, 6 липня, від коронавірусу одужали 45 людей, водночас підтверджено 13 нових випадків інфікування.

Про це йдеться у Telegram-каналі «Коронавірус_Житомирщина».

«За даними від обласного лабцентру, подолали хворобу 45 жителів Житомира, Попільнянського, Романівського, Андрушівського, Пулинського, Бердичівського, Коростенського, Лугинського, Новоград-Волинського, Любарського та Житомирського районів», - зазначається у повідомленні.

Водночас хворобу підтверджено у 13 жителів Житомира, Новограда-Волинського, Коростишівського, Житомирського та Малинського районів.

Найбільше хворих зафіксовано в Житомирі – 495 людей, в Житомирському районі – 193 та в Коростені – 134.

Загалом в області підтверджено 1481 випадок COVID-19, 996 людей одужали, 30 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджені 49 607 випадки COVID-19, за добу – 564 нових випадків. Загалом за весь час пандемії зафіксовано 1 283 летальні випадки, одужали 22 193 людей.