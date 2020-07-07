На Київщині за добу - 20 випадків коронавірусу, один летальний

У Київській області підтверджено 2809 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 7 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2809 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 237 дітей і у 501 медичного працівника", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 20 нових випадків коронавірусної хвороби, у тому числі в 1 дитини віком 17 років (м. Ірпінь) та у 19 дорослих (м. Ірпінь – 3, Києво-Святошинський р-н – 2 (с. Соф. Борщагівка, с. Білогородка), смт Бородянка – 2, Бородянський р-н – 2 (с. Берестянка), смт Гостомель – 1, смт Ставище – 2, м. Яготин – 2, м. Бориспіль – 4, м. Кагарлик – 1).

З них одна особа госпіталізована та перебуває на стаціонарному лікуванні, інші 19 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 570 осіб (продовжують лікування 71 особа), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2239 осіб.

Одужали 1522 особи, у тому числі 131 дитина. За звітну добу одужали 10 осіб (м. Буча – 4, м. Ірпінь – 2, смт Коцюбинське – 2, смт Ворзель – 1, смт Димер Вишгородського району – 1).

Всього за період епідемії у Київській області померли 55 хворих. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворої з підтвердженим COVID-19 (померла жінка, 38 років, мешканка с. Демівщина Кагарлицького району).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 6261 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 34 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 10520 контактними особами.

Станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджені 49 607 випадків COVID-19, за добу — 564 нових випадків.