У Києві за добу коронавірус виявили в 63 осіб, троє померли

На сьогодні в столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook. "Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збiльшилась ще на 63 людини. Троє хворих померли", - зазначив він.

Серед тих, що захворіли: 30 жiнок віком від 19 до 71 рокiв. Та 4 дівчинки від 3 до 17 років, 28 чоловіків віком від 21 до 77 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за добу 39 людей. Усього коронавірус подолали 1848 мешканців столиці.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі - 15. У Солом‘янському - 11. Та в Дніпровському районі - 10 випадків.

Як повідомлялось, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджені 49 607 випадки COVID-19, за добу — 564 нових випадків.