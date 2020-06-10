Київ поки не відкриватиме ресторани, басейни та дитячі табори - Кличко

Київ не може переходити до наступних етапів послаблення карантину – відкривати ресторани, басейни та дитячі табори.

Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Показник кількості хворих на 100 тисяч жителів за останніх 5 днів становить понад 15 людей. За цим критерієм Київ не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень", - зазначив Кличко.

Тому, за його словами, говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів поки зарано.

Кличко також підкреслив, що якщо цей критерій перевищить 24 хворих на 100 тисяч населення, місто буде вимушене повернутися до обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 57 людей. Всього у столиці 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Станом на 10 червня, в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.