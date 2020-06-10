Київ та шість областей поки не можуть пом'якшити карантин – МОЗ

Місто Київ та ще шість областей не можуть з 10 червня застосувати черговий етап пом'якшення карантину.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні 10 червня, сьогодні черговий етап пом'якшення карантину. І пом'якшення карантину відбуватиметься для тих областей, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою уряду про запровадження адаптивного карантину. Ми сьогодні маємо декілька областей, які не дотягують до показника інциндентності, і його перевищують. Зокрема, це місто Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Це ті області, які з сьогоднішнього дня не можуть застосувати черговий етап пом'якшення карантину", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що черговий етап пом'якшення карантинних заходів стосується певних сфер. Зокрема, дозволяється відкривати заклади культури і проводити культурні заходи в тих областях, які відповідають критеріям. За його словами, також дозволяється відкривати бази відпочинку, окрім дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.

Ляшко додав, що питання відкриття таких дитячих закладів розглянуть на засіданні уряду 10 червня, а також проведуть всеукраїнську селекторну нараду, де розглянуть питання можливості відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадків COVID-19, за добу - 525 нових.