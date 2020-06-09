У Києві поки не можуть відкрити кафе та ресторани - радник Кличка

Через високий рівень захворюваності на коронавірус Київ не може перейти на наступні етапи послаблень протиепідемічних заходів.

Про це повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко у Facebook.

"Ще у 33 мешканців столиці за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19. І хоч цей показник є меншим від минулих, показник інцидентності, встановлений Кабінет міністрів України, становить 15,23 ос./100 тис. населення", - сказав він.

Це, за словами Бондаренка, означає, що столиця не може перейти на наступні етапи послаблень протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, уряд дозволив більшості міст, де показники в межах, визначених урядом, перейти до наступного етапу послаблень, зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни.

Станом на 9 червня 7 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 червня в Україні підтверджено 27 856 випадків COVID-19, одужало 12 412 осіб, летальних випадків — 810. За добу 394 нових випадків.