Держспоживслужба планує перевірити 10 000 кафе і ресторанів на дотримання карантину

Наступного тижня Держпродспоживслужба має здійснити щонайменше 10 000 перевірок за дотриманням закладами громадського харчування санітарно-гігієнічних норм та протиепідемічних вимог.

Про це 20 червня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Державної комісії ТЕБ та НС, повідомляє міністерство.

«В країні спостерігається тенденція до зростання кількості хворих на COVID -19. На сьогодні кількість інфікованих становить 35 825 людей. Другу добу, на жаль, фіксуємо близько тисячі нових випадків щодня, і це – результат низької соціальної відповідальності як з боку громадян, так і з боку комерційних та інших підприємств. Тож необхідно терміново провести коригування протиепідемічних заходів у бік посилення контролю. Прошу та закликаю дотримуватись соціальної дистанції та маскового режиму в громадських місцях. Особливу увагу прошу звернути на роботу та дотримання закладами громадського харчування встановлених на час подолання пандемії норм. Як бачимо, відновлення роботи закладів громадського харчування подекуди призвело до порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в частині проведення масових заходів. Тому вважаю, що необхідні масові перевірки; щонайменше 10 000 перевірок Держпродспоживслужбою за дотриманням закладами громадського харчування норм мають бути здійснені вже наступного тижня. Також певна небезпека існує для користувачів транспорту – уважність та дотримання рекомендацій МОЗ в усіх без винятку громадських місцях та установах вкрай важлива. В іншому випадку на нас чекатиме ще більша кількість захворювань, а отже, посилення обмежень», – зазначив Чернишов.

В засіданні взяли участь голови облдержадміністрацій, в областях яких фіксуються найвищі показники захворюваності – Закарпатської, Львівської, Одеської, Чернівецької, Київської, Рівненської, а також голова Київської міської державної адміністрації. В ході засідання розглянули ситуацію щодо зростання захворюваності та необхідних термінових кроків щодо стримання поширення COVID-19 в умовах адаптивного карантину.

За результатами засідання Комісії контролюючі органи мають отримати відповідні доручення. Зокрема Укртрансбезпеці, Держпродспоживслужбі, Національній поліції буде доручено посилити нагляд за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм; забезпечити здійснення заходів державного контролю за дотриманням об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринками, закладами громадського харчування правил встановлених МОЗ і посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів міським транспортом, а також приміським залізничним транспортом та автотранспортом приміського й міжобласного сполучення.

Як повідомлялося, в червні в Україні встановлено нові антирекорди щодо захворюваності на COVID -19. Станом на 19 червня за добу коронавірус підтвердили у 921 особи, на ранок 20 червня кількість нових підтверджених випадків - 841.