Із Фонду боротьби з COVID-19 уже витратили майже 50% коштів – Прем'єр

З фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 витратили вже близько 30 млрд грн, або майже 50% коштів.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 11 червня, яка присвячена ста дням уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Близько 50% коштів (з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 – ред.) використано. З 65 млрд грн близько 30 млрд витрачено. Ще близько 35 млрд лишається до розподілу", - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти виділялися на забезпечення виплат пенсійних, на закупівлю медикаментів і засобів індивідуального захисту, на виплату заробітних плат як медикам, так і прикордонникам, поліції, працівникам інших служб, які отримують додаткові виплати.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня під час години запитань до уряду Шмигаль повідомив, що 20 млрд грн з фонду боротьби з коронавірусом пішло на пенсійну реформу, 6 млрд грн отримали фонди, які будуть допомагати безробітним, 1,6 млрд грн – на допомогу родинам ФОПів з дітьми, на 2 млрд грн були профінансовані різні медичні закупівлі для лікарень, 3,1 млрд грн було виділено Міністерству охорони здоров’я на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.

Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що передбачено змінами до державного бюджету .