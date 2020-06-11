Київ готується до другої хвилі COVID-19: що робитиме влада

Київ готується до другої хвилі епідемії коронавірусної хвороби COVID-19: максимально розширює тестування та збільшує ліжковий фонд, закуповує ПЛР-обладнання та медикаменти.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала директор департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург, відповідаючи на запитання, чи готова столиця до прогнозованого фахівцями осіннього сплеску захворюваності на COVID-19.

"Ми готуємося, не зупиняємося, не заспокоюємося тим, що ми зробили, і ми розуміємо те, що перша задача – це максимально тестувати киян. Київ має один із найкращих показників тестування (при вимогах МОЗ до виходу з карантину 12 тестувань на 100 тисяч населення – показник Києва в середньому 40-50), але я б не хотіла заспокоюватися. Тому ми говоримо, що перше завдання – це максимально тестувати. Найближчим часом буде придбано ще 10 одиниць ПЛР-обладнання, яке допоможе тестувати в такому режимі, коли для одного пацієнта упродовж години матимемо результати. Таке обладнання вже стоїть в Олександрівській, у 4-ій лікарні, але ми підсилимо й інші опорні лікарні", - сказала вона.

Гінзбург також повідомила, що з березня в Києві доукомплектували ПЛР-лабораторії, у кількох дорослих лікарнях тестування вже проводять і для своїх пацієнтів, і для медичних працівників, незабаром почнуться тестування у дитячій інфекційній лікарні. Якщо в березні й у квітні аналізи ПЛР робив лише Лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я, то в Києві вже розширили ці можливості.

За словами директора профільного департаменту, відремонтовано близько 30 апаратів ШВЛ і благодійно передано в столичні лікувальні заклади 23 апарати. Вона також повідомила, що за кошти резервного фонду м. Києва придбано обладнання на близько 60 млн грн, закуплено ліки, які застосовують для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Йдеться про 17 найменувань медичних препаратів. Це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати, інші медикаменти. На їх закупівлю місто виділило 101 млн грн, ця допомога місцевого бюджету дозволяє забезпечувати лікування хворих на COVID-19, які лікуються стаціонарно, необхідними медикаментами безкоштовно.

Гінзбург також повідомила, що "опорні" для лікування COVID-19 заклади є клінічними базами для кафедр реанімації вишів імені Шупіка, Богомольця, де вчені-клініцисти консультують хворих.

За словами чиновниці, для збільшення ліжкового фонду разом із епідеміологами та фахівцями Держпродспоживслужби були затверджені паспорти перепрофілювання лікарень. Наразі четверта лікарня вже функціонує як інфекційний госпіталь, а в Олександрівській – розширена кількість ліжкового фонду, тож у разі необхідності Київ може йти шляхом розширення ліжкового фонду.

Втім Гінзбург зауважила, що шлях до здоров’я – це двосторонній рух, медики та влада працюють, але люди не повинні заспокоюватися і мусять дотримуватися всіх карантинних вимог, тому що ми самі повинні розуміти, що сьогодні здоров’я — це щоденна звичка дотримання карантинних правил.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 червня лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу — рекордні 689.

У Києві за минулу добу підтверджено 91 новий випадок зараження коронавірусом, від COVІD-19 померли четверо людей.