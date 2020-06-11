У Києві зросла кількість безсимптомних хворих — КМДА

У столиці різкого зниження чи постійного тренду на зниження захворюваності на коронавірусну хворобу немає.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала директор департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

"Різкого зниження чи постійного тренду на зниження точно немає. Але зауважте, не всі хворі потребують стаціонарного лікування. У порівнянні з березнем маємо більше виявлених випадків - з одного боку, це позитив, бо вони лікуються або їх спостерігають, і з іншого – є тривога, що ми маємо більше безсимптомних форм. Тобто ми робимо обстеження, наприклад, контактних осіб, то не бачимо клініки, симптомів ніяких немає, а COVID-19 є. З одного боку, добре, що вони не потребують стаціонарної допомоги, а з іншого боку – вони інфікують інших більш уразливих, і про це в даний момент ніхто нічого не знає", - зауважила вона.

Гінзбург також розповіла, що мобільні бригади (створені наказом департаменту, щоб приїжджати до хворого із підозрою на COVID-19 за призначенням лікаря та забирати зразки на аналіз ПЛР — ред.) щодня проводять 400-500 заборів зразків біоматеріалу для ПЛР-тестування (в тому числі в людей, що виписані зі стаціонарів з клінічним одужанням), на 10 травня в столиці удома проведено вже 19 488 заборів для ПЛР-досліджень.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 червня лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу — рекордні 689.

У Києві за минулу добу підтверджено 91 новий випадок зараження коронавірусом, від COVІD-19 померли четверо людей.