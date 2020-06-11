У Києві за добу підтвердили 91 випадок коронавірусу - Кличко

У Києві за минулу добу підтверджено 91 новий випадок зараження коронавірусом, від COVІD-19 померло четверо людей.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 91 людину. Померли четверо хворих", - зазначає Кличко.

За його словами, захворіло 55 жінок віком від 18 до 83 рокiв, 28 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років. Серед хворих є 5 медиків.

Міський голова поінформував, що госпіталізували 10 людей, решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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На сьогодні в Києві 3671 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. За інформацією Кличка, одужали в столиці за добу 68 людей, а загалом коронавірус подолали 1053 мешканці Києва.

Міський голова уточнив, що найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі - 24, у Солом‘янському та Святошинському - по 12, у Дніпровському - 10 випадків.