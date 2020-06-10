У столичних лікарнях з коронавірусом перебувають 223 пацієнта

У лікарнях Києва з діагнозом коронавірус перебувають 223 пацієнта.

Про це на брифінгу 10 червня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У лікарнях столиці з діагнозом коронавірус сьогодні перебувають 223 пацієнта, це найбільша кількість госпіталізованих хворих за увесь період пандемії", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що серед них 9 дітей, 56 людей у важкому стані, п’ятеро – на апаратах штучної вентиляції легень. Також в лікарнях 84 хворих з підозрою на коронавірус, зокрема 8 дітей.

Також Кличко повідомив, що тільки за минулу добу госпіталізували 63 людини із пневмонією.

"Велика кількість у столиці і хворих з пневмоніями, 408 пацієнтів лікуються сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів", - додав він.

Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.