У двох дитсадках Києва - спалах коронавірусу, ще один закрили на карантин

У Солом’янському районі Києва на карантин закрили один з дитсадків. Також через спалах коронавірусу у столиці не будуть відкривати два дитсадки в Шевченківському районі.

Про це на брифінгу 10 червня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"У садочку №668 в Солом’янському районі виявили помічницю вихователя - няню однієї з груп садочка, що контактувала з хворим на коронавірус. Тест у працівниці садка негативний, але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам садочка та дітям, за згодою батьків, теж зробили тести на коронавірус. Садок місто закрило на карантин", - сказав Кличко.

Він також повідомив, що ще два дитсадки у Шевченківському районі столиці не відриються.

"У результаті перевірки персоналу в одному із садочків виявили 14 інфікованих працівників, у другому – одного. Ці садки не працювали і поки працювати не будуть", - наголосив він.

За його словами, сьогодні в столиці відкрилися 500 садочків. Їх наразі відвідують понад 19,5 тисяч дітей. До карантину до садків ходили щодня в середньому 55 тисяч вихованців.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 червня в Україні 28 381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12 769 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 525 нових випадків. У Києві загалом було зафіксовано 3580 випадків.