У дитсадку в Броварах — спалах коронавірусу

У броварському садочку “Калинка”, що на Київщині, у 9 дітей та 3 дорослих підтверджено діагноз коронавірус.

Про це на сторінці Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

“Хочу проінформувати, що зранку в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, що захворіла на коронавірус. За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та 3 дорослих виявились позитивними. Двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно”, - повідомив мер.

За словами Сапожка, садочок "Калинка" наразі закритий на обсервацію, всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Інші дошкільні заклади продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог, пообіцяв міський голова.

Раніше повідомлялось, що 5 червня у Київській області в Броварах через коронавірус закрили дитячий садок. У виховательки дошкільного закладу лабораторно підтвердили COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у Київській області за минулу добу, 7 червня, виявлено 28 нових випадків COVID-19.