Спалах COVID-19: Слов’янськ закривають для поїздів та автотранспорту

Через масове захворювання на COVID-19 у Слов’янську тимчасово обмежили пасажирське міжміське сполучення, а Укрзалізниця з 6 червня припиняє продаж квитків до міста.

Про припинення руху автотранспорту на пресбрифінгу в Краматорську заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили тимчасово обмежити пасажирське міжміське сполучення від Слов’янська до Краматорська. Вважаю ці заходи цілком правильними і які, впевнений, дадуть результат», - сказав очільник області, підкресливши, що це пов’язано з масовим захворюванням людей на одному з підприємств Слов’янська.

Він попросив усіх поставитися «виважено і з розумінням до цих певних незручностей», тому що пандемія ще триває.

Крім того, Укрзалізниця повідомила у Facebook про припинення продажу квитків.

"Укрзалізниця з 6 червня тимчасово припинить продаж квитків до Слов’янська та скасує зупинку у зв’язку з посиленням карантинних заходів у місті. Вимушений захід продиктований рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької ОДА", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі зупинку на станції Слов’янськ роблять поїзди далекого сполучення: №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка; №712/711 Київ – Костянтинівка; №126/125 Київ – Костянтинівка.

В Укрзалізниці наголосили, що пасажирам буде запропоновано проїзд до станції Краматорськ або повернення повної вартості квитків.

Крім того, приміські поїзди №6018 Фенольна – Лиман, №6225 Святогірськ – Краматорськ, №6002 Слов’янськ – Святогірськ, № 6208 Слов’янськ – Курдюмівка, №6231 Святогірськ – Фенольна, №6244 Фенольна – Близнюки, №6251 Близнюки – Фенольна, №6072 Фенольна – Слов’янськ, №6004 Костянтинiвка – Лиман, №6249 Лиман – Фенольна, №6219 Лиман – Близнюки не будуть робити зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Ім.Кожушко, Слав.курорт, Шидловська.