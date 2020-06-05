На одному з підприємств Слов’янська на COVID-19 масово захворіли працівники

На Донеччині на одному з промислових підприємств Слов’янська на COVID-19 масово захворіли працівники, робота підприємства призупинена.

Про це 5 червня на брифінгу у Краматорську заявив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора у Слов’янську було лабораторно підтверджено ще 19 випадків COVID-19, з них 18 – у працівників одного з підприємств Слов’янську та їхніх найближчих родичів, безпосередніх членів родини. Перший випадок зареєстрований на цьому підприємстві 29 травня, другий – 30 травня, а 2 червня вже ми мали наявність вірусу у родичів хворих», - сказав очільник області.

Він додав, що «загалом у цьому осередку на сьогоднішній день виявлено 30 осіб, з них 6 – перебувають на стаціонарному лікуванні в інфікційній лікарні Костянтинівки, одна жінка у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів».

В ОДА уточнили, що це підприємство в Слов’янську, яке займається виготовленям арматури та ізоляції. І станом на тепер воно призупинило свою роботу.

За словами директора ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Василя Гончаренка, який був присутній на брифінгу, у Слов’янську з перших годин було проведене епідрозслідування, фахівці відпрацювали всі ці осередки спалаху.

«Там зараз виявлено ще 314 контактних осіб, які пов’язані та спілкувалися із хворими. Це означає, що може там ускладнитися епідситуація. На цьому підприємстві всього працювали 59 людей, всі обстежені», - сказав Гончаренко.

У свою чергу, Кириленко підкреслив, що на цьому підприємстві вже проведена робота з керівництвом, і наразі встановлюється, звідки могло виникнути це поширення хвороби, від кого, тому що підприємство працює і має контакти по всій Україні. «Зараз ми вже з’ясуємо точно, хто вже був контактною особою і в якій частині країни, і потім вже дамо достовірну інформацію, щоб ми не перекручували факти», - додав керівник області.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 червня лабораторно підтверджено 25 964 випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 195 випадків коронавірусної хвороби, з них 5 летальних, 112 людей одужали.