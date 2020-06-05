У Кропивницькій колонії помер ув'язнений з діагностованим СOVID-19 - Денісова

У Кропивницькій виправній колонії помер в’язень, у якого діагностували коронавірус.

Про це у Telegram повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Ув'язнений з діагностованим СOVID -19, який перебував у Кропивницькій виправній колонії №6, – помер. 14 травня чоловік поступив у лікарню №4 м. Кропивницького через погане самопочуття", - йдеться у повідомленні.

Так, із діагнозом "гостре запалення легень" в'язня перевели в інфекційну лікарню №1, де наступного дня зробили тест на коронавірус - тест показав негативний результат.

19 травня його виписали з лікарні та помістили на ізоляцію в окрему камеру в медичну частину Кропивницької виправної колонії №6. Через супутні хронічні хвороби ув'язнений перебував у важкому стані.

Зважаючи на обставини, керівництво колонії прийняло рішення про направлення його 1 червня до лікарні з метою підготовки висновків лікарів про його звільнення від відбування покарання за станом здоров'я.

"3 червня йому зробили ПЛР-тест, який показав позитивний результат. Однак, 4 червня чоловік помер. Наразі з'ясовується за яких обставин ув’язнений захворів на коронавірус", - відмітила омбудсман.

За словами керівництва виправної колонії, всім контактним особам, зокрема 3 фельдшерам та 8 засудженим, які були в медчастині, зробили тести і перевели на самоізоляцію. Також на самоізоляції – 12 працівників конвою, які будуть протестовані.

Денісова відмітила, що моніторингова група Офісу омбудсмана 13 травня перевірила вказану виправну колонію та зафіксувала порушення в організації протиепідемічних заходів.

"Вважаю, що смерть ув’язненого – наслідок неналежної організації та контролю за впровадженими карантинними заходами в установах покарань, а також фактичного ігнорування виконання наданих рекомендацій за результатами моніторингових візитів, здійснених у рамках національного превентивного механізму", - зауважила Денісова.

Омбудсман звернулась до Офісу генпрокурора з проханням провести перевірку за фактом смерті ув’язненого та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Вона також звернулася з вимогою до Міністерства юстиції України "негайно забезпечити проведення тестування всіх працівників та утримуваних осіб у пенітенціарних установах, де були зафіксовані підозри та випадки захворювань на коронавірусну інфекцію". Також Денісова закликала провести тестування серед ув’язнених осіб, які хворіють на негоспітальну пневмонію у всіх пенітенціарних установах.

Крім того, омбудсман звернулась до МОЗ щодо термінового забезпечення потреб пенітенціарних закладів відповідними тестами.

Станом на 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 963 випадки COVID-19, за добу 553 нових випадків. Загалом, за даними ЦГЗ, одужало 11 372 особи, летальних випадків унаслідок COVID-19 — 762.