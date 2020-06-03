Комітет ВР пропонує провести слухання щодо захисту прав людини — Денісова

Комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує провести парламентські слухання щодо захисту прав людини в Україні.

Про це у Telegram повідомила уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова після онлайн-засідання комітету.

"Ухвалено рішення рекомендувати парламенту за результатами зазначеної щорічної доповіді провести парламентські слухання щодо захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні на наступній сесії Верховної Ради з залученням усіх голів парламентських комітетів та представників відповідних державних органів", - написала вона.

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Крім того, за словами Денісової, під час засідання члени комітету підтримали рішення про внесення до ВР проєкту постанови щодо щорічної доповіді уповноваженого з прав людини за 2019 рік про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.