Україна показала в ООН людські обличчя трагедії окупованого Криму

Росія намагається запевнити міжнародну спільноту в безтурботному житті людей в окупованому Криму, прикривши масові порушення прав і свобод вигаданими фактами та підставними "свідками".

Аби розкрити правду, Україна наочно показала державам-членам ООН трагедії реальних людей в окупованому Криму, розповів Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Росія намагається створити на міжнародних майданчиках паралельну реальність, згідно з якою люди в Криму начебто мають чудове життя, немає окупації і сотень покалічених доль, а основоположні права людини не порушуються взагалі. Втім реальність зовсім інакша", - підкреслив український дипломат.

Таким чином він прокоментував інформаційну кампанію, яку ініціювало в середу Постійне представництво України при ООН у мережі Twitter для країн-членів Організації. Українські дипломати на прикладі п'ятьох конкретних людей показали, що Кримський півострів перетворився на гетто з погляду прав людини.

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Так, у коротких повідомленнях зі світлинами розповідається про долі 61-річного Олега Приходька, заарештованого за український прапор на власному будинку; 34-річного Сервера Мустафаєва за документування випадків порушення прав і свобод в окупованому Криму; 36-річного активіста Володимира Якименка, якого безпідставно звинуватили в наркотрафіку. Крім того, йдеться про історії кримськотатарських активістів Джеміля Гафарова та Яшара Муєдінова, яких окупаційна влада в Криму арештувала у 2019 року, висунувши політично мотивовані звинувачення в тероризмі.

Як підкреслив Кислиця, порушення прав людини Росією як державою-окупантом у Криму фіксується правозахисними групами та міжнародними установами, зокрема Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

"З часу початку окупації в 2014 році УВКПЛ випустило майже тридцять доповідей, в яких містяться конкретні вимоги до Росії. Наразі жодних із цих вимог російська сторона не виконала", - підкреслив постпред.

Тому, за його словами, й було ухвалено показати державам-членам ООН, "що за багатосторінковими звітами, в яких задокументовані порушення прав людини, стоять конкретні людські долі, покалічені життя, роз‘єднані родини".

Кислиця наголосив, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля задля припинення подальшого розвитку трагедії.

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"Насправді існують ще сотні інших історій про жителів Криму, чиї життя намагається покалічити й знищити окупаційна влада. Росія повинна припинити порушення прав людини, насильства й переслідування на півострові, а також надати безперешкодний і безумовний доступ до Криму моніторинговим місіям ООН", - наголосив український дипломат.