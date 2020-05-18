Україна в ООН закликала визнати злочином депортацію кримських татар

Україна в ООН і надалі докладатиме всіх зусиль, щоби депортація сталінським режимом кримських татар у 1944 році була офіційно визнана міжнародним злочином.

Про це заявив у понеділок у відеозверненні до держав-членів Організації Об'єднаних Націй постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Україна продовжить докладати зусиль для того, щоби депортація кримських татар була визнана злочином, про який пам’ятатимуть завжди", - наголосив український дипломат.

У цьому зв'язку він підкреслив, що замовчування злочинних дій та ігнорування агресії призводить до безкарності та продовження окупації.

"ООН була заснована для запобігання війнам та порушенням прав людини", - наголосив представник України.

🇺🇦#Україна продовжить докладати зусиль для того, щоб депортація кримських татар із #Крим'у в 1944 р. була визнана на міжнародній арені злочином, про який завжди пам’ятатимуть.



Відео-звернення Постійного представника України при #ООН @SergiyKyslytsya ⬇ pic.twitter.com/p9hTrdL6aA — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 18, 2020

Кислиця нагадав, що під час депортації в 1944 році десятки тисяч кримських татар загинули, втратили своїх рідних та близьких, а будь-які згадки про це переслідувалися режимом.

"Упродовж десятиліть Радянський Союз забороняв згадувати про цю трагедію. Сьогодні Путін свідомо прославляє Сталіна, розгорнувши чергову кампанію насильства та репресій в окупованому Криму", - зазначив Кислиця.

Представник України підкреслив, що нинішній президент РФ "досі використовує сталінські методи терору та переслідувань кримських татар", щоби обґрунтувати незаконну окупацію півострова.

Як повідомлялося, депортація кримських татар, яка розпочалася 18 травня 1944 року й тривала кілька днів, стала одним із найбільших злочинів СРСР, вчинених під час Другої світової війни.

Верховна Рада України у 2015 році визнала дії радянського режиму геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу.