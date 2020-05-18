Кримські татари зазнають утисків та переслідувань на окупованому півострові - Єврокомісія

Депортація кримських татар, яка відбулася 76 років тому, є дуже сумною і трагічною сторінкою історії, яка набула нового розвитку після незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Про це у понеділок на брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це, дійсно, дуже сумна річниця депортації кримських татар, яка розпочалася 76 років тому, у дуже трагічний період історії. На жаль, кримські татари все ще зазнають утисків та переслідувань. З моменту незаконної анексії Криму Росією права кримських татар були грубо порушені шляхом закриття видань, заборони діяльності органу самоуправління - Меджлісу та переслідування його лідерів та членів цієї спільноти», - сказав Стано.

Він зауважив, що з моменту незаконної анексії Криму Росією ситуація з правами людини на півострові суттєво погіршилася.

«На нашу думку, дуже важливо, щоб регіональні та міжнародні механізми моніторингу прав людини, а також неурядові організації у цій сфері мали безперешкодний доступ до Криму і Севастополя у повній відповідності до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН від грудня минулого року», - додав речник.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.