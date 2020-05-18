Геноцид кримських татар є злочином, який не має виправдання - Епіфаній

Геноцид кримських татар є злочином проти людяності, який не має виправдання.

Про це написав митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Facebook з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Сьогодні ми разом з нашими братами і сестрами висловлюємо співчуття та поділяємо біль від наслідків насильницької депортації кримських татар зі своєї Батьківщини у 1944 році. Це черговий промовистий злочин сталінського тоталітарного режиму, злочин проти людяності, геноцид, який не має ніякого виправдання", - наголосив він.

Митрополит Епіфаній зазначив, що подібних трагічних і болючих сторінок багато в історії наших народів, і рани та глибокі шрами від них залишаються у народній пам’яті назавжди. "Ніяк не можна виправдати злочини проти людяності, коли цінність людського життя, дару Божого, просто нівелюється", - наголосив владика.

Глава ПЦУ підкреслив, що церква молиться за звільнення Криму від сучасних окупантів, за свободу для нинішніх кримських політв’язнів та утвердження на рідній землі миру і правди.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.