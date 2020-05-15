Визнання депортації кримських татар геноцидом має уберегти світ від таких катастроф - Чубаров

Факт визнання геноцидом депортації кримськотатарського народу в 1944 році має бути запобіжним заходом від повторення подібних катастроф у світі.

Про це 15 травня в рамках вебінару XIII сесії Кримського дискусійного клубу на тему «Визнання геноциду і протидія дискримінації кримськотатарського народу» заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Для нас визнання геноцидом депортації кримськотатарського народу і насильницького утримання його в місцях вигнання ніколи не було самоціллю. Ми це завжди розглядали, як вкрай актуальну необхідність, таку ж, як визнання геноцидом Голокосту і Голодомору. Сюргюн - так кримськотатарською мовою звучить депортація - в нашому розумінні мала бути визнана геноцидом для того, щоб цим визнанням задіяти запобіжні заходи, які б сприяли виключенню повторення подібних катастроф з нашими народами або іншими народами на інших територіях», - сказав Чубаров.

Тому, підкреслив глава Меджлісу, визнання геноцидом депортації і насильницького утримання в місцях заслання - «це потреба не лише для кримських татар, а, без жодного пафосу, для людства, якщо ми хочемо, щоб ці жахливі злочини не повторилися».

Як вважає політик, більш актуальним визнання депортації геноцидом і вимога покарання за неї стають в умовах окупації українського півострова, оскільки саме кримські татари є об'єктом цілеспрямованого переслідування з боку Росії.

«Ми знаємо про остаточні плани, які ставлять собі російські окупанти - витіснити з Криму кримських татар, вичистити Крим від його корінного народу. Єдине, що вони не можуть поки повторити те, що вони зробили в 1944 році», - заявив Чубаров.

У зв'язку з цим, зазначив політик, у прийнятій Верховною Радою України в листопаді 2015 року постанові про визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом, важлива і її друга частина, де йдеться про продовження репресій відносно кримськотатарського народу, а також Меджлісу і Курултаю.

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«Ця частина постанови є політико-правовою базою для того, щоб розуміти, як Київ має розглядати всі події, що відбуваються в окупованому Криму», - підкреслив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Як відомо, 12 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про визнання геноциду кримськотатарського народу». Крім того, рішення про визнання геноцидом депортації кримських татар 1944 року прийняли парламенти Латвії - 10 травня 2019 року і Литви - 6 червня 2019 року.