Депортація кримських татар: у Меджлісі затвердили меморіальні заходи до 18 травня

«У Меджлісі кримськотатарського народу затверджені меморіальні заходи, які проводитимуться в Україні, включаючи тимчасово окупований Крим, та в інших країнах світу, напередодні і в день 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу», - написав Чубаров.

Як підкреслив голова Меджлісу, обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19 як в Україні, так і в інших державах, істотно змінили характер та форми меморіальних заходів, що проводитимуться напередодні та в день 18 травня.

«Але безперечно одне, кримські татари завжди, навіть в самі безвихідні роки вигнання і комендантського режиму не зраджували пам'ять про жертв депортації, ні на хвилину не зупинялись у своїй боротьбі за повернення на свою Батьківщину», - повідомив він.

Чубаров підкреслив, що кримськотатарський народ повернувся з місць вигнання на свою Батьківщину, почав облаштовуватися, будуючи плани на щасливе і мирне майбутнє, яке пов'язувалося з незалежної демократичної України, «але тут знову вторглися на кримську землю окупанти».

«Але обов'язково прийде час, коли ми всі зберемося в звільненому від російських окупантів Криму і разом вклонімося пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, обіймемося зі славними учасниками кримськотатарського національного руху, привітаємо звільнених з російських катівень нинішніх кримських політв'язнів», - написав голова Меджлісу.

В рамках меморіальних заходів до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та запланованих, зокрема, в Криму, передбачаються покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків, встановлених на згадку кримських татар, загиблих в ході депортації 1944 року. Пропонується також підняття над житловими будинками національних прапорів, обрамлених траурною стрічкою.

18 травня в 12 годині за київським часом пройде хвилина мовчання.

Разом з іншими заходами у Києві в рамках 13-й сесії Кримського дискусійного клубу відбудеться вебінар на тему визнання країнами геноциду кримськотатарського народу і протидії його дискримінації.

Запланований також міжнародний траурний онлайн-мітинг, присвячений трагічній даті.