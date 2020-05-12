Кримські татари проводять онлайн-акцію до 76-ї річниці депортації

Кримські татари організували онлайн-акцію, приурочену до 76-ї річниці депортації кримськотатарського народу з Криму.

Зі зверненням підтримати ініціативу активістів до кримських татар звернувся в Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

"Громадська організація "Нефес" закликає взяти участь в онлайн-акції "Мен хатирлайім" ("Я пам'ятаю"), приуроченій до 76-ї річниці геноциду кримськотатарського народу", - повідомляє Джелялов.

До умов онлайн-акції #menhatırlayım (Я пам'ятаю) входить публікація в соцмережах фото рідної людини, яка зазнала депортації з Криму в 1944 році, а також коротка розповідь про те, куди її було депортовано і чи змогла повернутися на батьківщину.

В опублікованому на своїй сторінці відео Наріман Джелялов розповідає про те, що депортація 1944 року назавжди змінила життя кримських татар, але не змогла розлучити їх з батьківщиною. Про те, що сучасний світ повинен пам'ятати про злодіяння радянської держави і ті наслідки депортації, які сьогодні переживає кримськотатарський народ.

18 травня Україна відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу і вшановує жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року вночі і тривала до початку червня. Офіційною підставою для цього стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859-сс "Про кримських татар" від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії в нібито масової зраді і масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

За офіційними даними, було депортовано 183 тис. 144 особи; за кримсько-татарськими джерелами - понад 400 тисяч, з яких протягом перших півтора років померли близько 46%.