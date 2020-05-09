Світ має вжити заходів у відповідь на дії РФ, які несуть загрозу європейській безпеці - Меджліс

Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство вжити заходів у відповідь на дії Росії, які несуть загрозу виникнення нових катастроф на європейському континенті.

Про це йдеться у заяві Меджлісу у зв’язку з Днем пам’яті та примирення, присвяченому загиблим у Другій світовій війні, та Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, опублікованій на сторінці глави Меджлісу Рефата Чубарова у Facebook.

«Даною заявою Меджліс кримськотатарського народу приєднується до Спільної заяви держсекретаря США і міністрів закордонних справ Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої Світової війни та знову закликає міжнародне співтовариство вжити термінових і жорстких заходів у відповідь на цинічні виклики імперської Росії, які несуть реальну загрозу виникнення нових катастроф на європейському континенті», - йдеться у заяві.

Він нагадав, що у останні шість років історична територія кримськотатарського народу - Крим, який є складовою частиною незалежної України, тимчасово окупований РФ.

Чубаров підкреслив, що здійснювані на тимчасово окупованій території України з боку держорганів РФ системний тиск на кримськотатарський народ, репресії українців за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського народу, «є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу».

«Міжнародне співтовариство все ще не знаходить ефективних інструментів тиску на Російську Федерацію з тим, щоб змусити її дотримуватися принципів і норм міжнародного права, припинити окупацію частини території України», - уточнив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Фото: qha.com.ua