Член Меджлісу: Більшість незаконно затриманих на окупованому півострові - кримські татари

За три місяці в окупованому Криму російські силовики незаконно затримали 25 осіб і заарештували або продовжили арешт 97-ми, більшість з них - кримські татари.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу Ескендер Барієв.

"За звітний період російські силовики провели 15 обшуків, 25 затримань і 28 допитів, опитувань і "розмов". Загальна кількість арештів за три місяці поточного року становить 97, у тому числі 13 - це нові арешти і 84 - продовження строків тримання під вартою", - повідомив Барієв.

За його словами, за звітний період, як і за три місяці минулого року, більша частина обшуків, затримань і арештів стосувалася кримських татар.

Так, представників корінного народу Криму було 24 з-поміж 25 затриманих, 18 - з 28 допитаних. Крім того, в будинках кримських татар провели 12 з 15 обшуків.

За даними КРЦ, кількість арештів за три місяці поточного року в окупованому Криму (97) відповідає показникові за аналогічний період 2019 року. При цьому кількість заарештованих кримських татар у першому кварталі 2020 року збільшилася з 67 до 83.

Цей факт, вважають експерти КРЦ, свідчить про систематичне придушення проукраїнських настроїв у Криму, а також про нарощування репресій проти кримськотатарського народу, який веде ненасильницьку боротьбу проти російської окупації Криму.