Окупанти й далі тероризують кримських татар: за рік — понад 60 обшуків

В окупованому Криму найбільша кількість обшуків, затримань, допитів та арештів, як і раніше, проходять щодо кримських татар. Мета окупаційної влади - представити корінний народ півострова терористами.

Про це в середу на брифінгу в Києві сказав керівник Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2019 році Кримськотатарським ресурсним центром було зареєстровано 86 обшуків, з них 64 - в будинках кримських татар", - повідомив Барієв.

Максимальна кількість обшуків за політично вмотивованими справами, в тому числі, "справою Хізб ут-Тахрір", "справою свідків Єгови" і так званих, незаконних збройних формувань, проходила в березні і червні 2019 року, зазначив Барієв.

За його словами, обшуки були зареєстровані також у мечетях Криму, камерах політв'язнів і в будинках членів Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомив керівник КРЦ, у 2019 році в Криму зберігалася тенденція масових затримань після обшуків за підозрою в участі в забороненій у Росії організації Хізб ут-Тахрір.

Так, якщо в 2017 році було зафіксовано 28 затримань за цими "справами", то в 2018 - 127, а в 2019 - 157 осіб.

"У 2019 було зафіксовано 157 затримань, з них 127 - у будинках кримських татар", - повідомив Барієв.

Найбільш масовими були затримання після публічних акцій у Москві на Красній площі і біля Верховного суду РФ, що проходили на знак протесту проти необгрунтованих обвинувачень кримських татар в тероризмі.

Що стосується політично мотивованих допитів, то їх кількість в Криму також зросла порівняно з 2019 роком на 42 випадки.

"В 2019 року в Криму було зареєстровано 194 допити, опитування і бесіди, в тому числі щодо кримських татар - 127", - наголосив Барієв.

Аналогічна ситуація, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, у випадках з політично мотивованими арештами, яких в 2019 році в Криму було зафіксовано 335, в тому числі 242 - щодо корінного народу півострова.

"Таким чином "влада" намагається дискредитувати корінний народ Криму і проукраїнських активістів в очах як російської, так і міжнародної громадськості, представляючи їх терористами і екстремістами", - зазначив Барієв.

Зокрема, сказав він, під час участі Кримськотатарського ресурсного центру в роботі БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини - ред.) ОБСЄ у Варшаві "росіяни активно намагалися представити фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір "як терористів".